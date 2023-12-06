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Китай оголосив про запуск першої у світі АЕС четвертого покоління

Фото: модель високотемпературного газоохолоджувального реактора в затоці Шідао (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай запустив у комерційну експлуатацію ядерний реактор "четвертого покоління". 200-мегаватний енергоблок China Huaneng у затоці Шідао є першим у світі високотемпературним реактором із газовим охолодженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне енергетичне управління Китаю.

Установка відрізняється від традиційних ядерних реакторів тим, що з виробництва електроенергії замість води нагрівається гелій.

Енергетичне управління Китаю повідомляє, що реактор з газовим охолодженням "є міжнародно визнаною ядерною технологією четвертого покоління". Він має широкі перспективи комерційного застосування у галузі виробництва електроенергії, комбінованого виробництва тепла.

Він також пристосований для автоматичного відключення, якщо щось піде не так - на відміну від деяких дуже старих систем, яким для спрацювання заходів безпеки була потрібна електрика, що призвело до аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.

Реактор будується понад десять років. Будівництво розпочалося у 2012 році, а перша електроенергія була вироблена у 2021 році.

Ядерна енергетика

Як зазначає Bloomberg, на частку Китаю припадає 25 з 61 реактора, що будуються у всьому світі, і очікується, що в найближчі півтора десятиліття він вкладе в нові електростанції цілих 440 млрд доларів, обігнавши США як найбільший виробник атомної електроенергії.

Ядерна енергетика переживає період відродження в усьому світі на тлі стурбованості з приводу енергетичної безпеки і викидів викопного палива. США та ще 21 країна, включаючи Францію, Великобританію та Україну, підписали минулими вихідними декларацію про прагнення потроїти глобальну потужність ядерної енергетики до середини століття. Китай не підписав угоду.

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