Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води

Кораблі США були помічені в територіальних водах Китаю в Південно-Китайському морі

Китай заявив про те, що кораблі ВМС США зайшли в її територіальні води у Парасельських островів у Південно-Китайському морі, на які претендують кілька країн у регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю.

Зокрема, повідомляється, що Пекін направив кораблі і літаки для того, що запобігти американські суду про необхідність покинути акваторію. Дії кораблів ВМС США "суперечать китайському та міжнародного права, є серйозним обмеженням суверенітету Китаю і порушенням стратегічного взаємної довіри між військовими двох країн", - заявили в МЗС Китаю.

У МЗС Китаю закликала США припинити подібні дії.

"Китай продовжить приймати необхідні заходи для захисту суверенітету і безпеки країни", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ще в січні цього року, Китай звинуватив США у порушенні територіальних вод.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Військово-морські сили (ВМС) США в тому, що есмінець USS Hopper DDG-70 без дозволу зайшов до китайські територіальні води.