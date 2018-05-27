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Китай звинуватив США у вторгненні в свої територіальні води

НовиниПолітика    27.05.2018 - 20:42
Ілюстративне фото (en.wikipedia.org)
Ілюстративне фото (en.wikipedia.org)

Кораблі США були помічені в територіальних водах Китаю в Південно-Китайському морі

Китай заявив про те, що кораблі ВМС США зайшли в її територіальні води у Парасельських островів у Південно-Китайському морі, на які претендують кілька країн у регіоні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю.

Зокрема, повідомляється, що Пекін направив кораблі і літаки для того, що запобігти американські суду про необхідність покинути акваторію. Дії кораблів ВМС США "суперечать китайському та міжнародного права, є серйозним обмеженням суверенітету Китаю і порушенням стратегічного взаємної довіри між військовими двох країн", - заявили в МЗС Китаю.

У МЗС Китаю закликала США припинити подібні дії.

"Китай продовжить приймати необхідні заходи для захисту суверенітету і безпеки країни", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, ще в січні цього року, Китай звинуватив США у порушенні територіальних вод.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Військово-морські сили (ВМС) США в тому, що есмінець USS Hopper DDG-70 без дозволу зайшов до китайські територіальні води.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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