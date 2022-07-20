Китай обвинил США в войне России против Украины: в МИД ответили

В Китае считают, что США якобы виновны во вторжении России в Украину. Такие заявления являются политизацией войны со стороны Пекина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина .

"Ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только Российская Федерация, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 начала ничем не спровоцированную масштабную войну", - подчеркнул Николенко.

По его словам, санкции США против РФ, которые Китай называет "раздуванием огня", являются вынужденным шагом для того, чтобы не дать Кремлю продолжать войну и привлечь к ответственности за совершенные преступления.

"Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины. Ожидаем, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права", - отметил спикер МИД.