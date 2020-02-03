Китай обвинил США в отсутствии помощи и нагнетании паники

Соединенные Штаты Америки не предоставили Китаю никакой помощи в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, передает AFP.

В Китае считают, что реакция официального Вашингтона на ситуацию с коронавирусом лишь "создает и распространяет страх".

Ранее представители американских властей неоднократно заявляли о готовности предоставить помощь КНР в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса нового типа США повысили степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня. Со 2 февраля США ввела на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь МИД Китая раскритиковал Вашингтон за такие действия.

Также РБК-Украина сообщало, что американское правительство объявило о запрете на въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая из-за распространения вируса.

По состоянию на понедельник, 3 февраля, коронавирусом нового типа инфицировались около 17 тыс. человек, 362 случая оказались смертельными.