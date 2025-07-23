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Китай обурений рішенням Трампа знову вивести США з ЮНЕСКО

Середа 23 липня 2025 11:15
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Китай обурений рішенням Трампа знову вивести США з ЮНЕСКО Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай різко розкритикував рішення Дональда Трампа знову вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО. Він звинуватив Вашингтон у запереченні своїх зобов’язань як провідної світової держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

У Пекіні вважають, що США порушують принципи багатосторонності, на яких базується міжнародна система.

Президент Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Причиною стала незгода Вашингтона з політикою організації, яку в адміністрації Трампа назвали упередженою на користь Палестини та Китаю, а також такою, що надмірно зосереджена на "пробуджених" темах різноманітності, рівності та інклюзії.

У середу, 23 липня, речник МЗС Китаю Го Цзякунь публічно прокоментував крок Вашингтона, назвавши його негідним великої держави.

"Це вже третій раз, коли США виходять з ЮНЕСКО. Країна давно не сплачувала заборгованість. Це не те, що повинна робити велика країна", - заявив він на брифінгу в Пекіні.

Китайський дипломат також підтвердив, що Пекін рішуче підтримує роботу ЮНЕСКО, і закликав усі держави до зміцнення міжнародної співпраці на базі системи ООН.

Нагадаємо, що вчора 23 липня, США повторно вийшли з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Президент Дональд Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також її, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.

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