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Китай обогнал по объему выбросов парниковых газов все развитые страны вместе взятые

Новина українською → Пекин, Пятница 07 мая 2021 13:24
Китай обогнал по объему выбросов парниковых газов все развитые страны вместе взятые Фото: Китай обогнал по объему выбросов парниковых газов все развитые страны вместе взятые (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Китайские производители за год выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира вместе взятые. Прогнозируют, что в этом году Китай сожжет рекордное количество угля ради восстановления экономики после пандемии.

Об этом сообщает BNN Bloomberg.

По итогам 2019 года объемы выбросов шести парниковых газов, в число которых входят углекислый газ, метан и оксид азота составили в Китае 14,09 млрд тонн, что примерно на 30 млн тонн больше, чем совокупный объем выбросов развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Пять крупнейших энергетических компаний страны, которые субсидирует государство, объявили о планах освоения около 305 гигаватт новых ветряных и солнечных электростанций в ближайшие пять лет. Это почти вдвое превышает мощности, которые установят в США за тот же период.

Однако, исследователи отмечают, что исторически члены ОЭСР выбросили в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай. Они сообщили, что текущее глобальное потепление является результатом выбросов как недавнего, так и более далекого прошлого.

Напомним, генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли.

Больше о том, как глобальное потепление может повлиять на Украину, читайте в материале РБК-Украина "Градус изменений: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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