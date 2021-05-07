Китай обігнав за обсягом викидів парникових газів всі розвинені країни разом узяті

Китайські виробники за рік викидають в атмосферу більше парникових газів, ніж всі розвинені країни світу разом узяті. Прогнозують, що цього року Китай спалить рекордну кількість вугілля заради відновлення економіки після пандемії.

За підсумком 2019 року обсяги викидів шести парникових газів, в число яких входять вуглекислий газ, метан та оксид азоту склали в Китаї 14,09 млрд тонн, що приблизно на 30 млн тонн більше, ніж сукупний обсяг викидів розвинених країн, що входять в Організацію економічного співробітництва і розвитку.

П’ять найбільших енергетичних компаній країни, які субсидує держава, оголосили про плани освоєння близько 305 гігават нових вітряних і сонячних електростанцій в найближчі п’ять років. Це майже вдвічі перевищує потужності, які встановлять в США за той же період.

Втім, дослідники зазначають, що історично члени ОЕСР викинули в атмосферу в чотири рази більше парникових газів, ніж Китай. Вони повідомили, що поточне глобальне потепління є результатом викидів як недавнього, так і більш далекого минулого.