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Китай обіцяє "контрзаходи" за продаж США зброї Тайваню

Фото: прапор Китаю та поліцейський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю США схвалили пакет постачання зброї Тайваню на 2 млрд доларів. Китай у відповідь обіцяє прийняти контрміри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у китайському МЗС Китаю заявили, що рішуче засуджують та виступають проти продажу зброї. У відомстві додали, що Китай закликає США негайно припинити озброювати Тайвань, а також ті небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці.

"Китай вживе рішучих контрзаходів і вживе всіх необхідних заходів для надійного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні без подробиць.

Reuters додало, що за останні 5 років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.

Що передувало

Нагадаємо, у п'ятницю США схвалили потенційний пакет поставок зброї Тайваню на 2 млрд доларів. Зокрема, він включає перше відправлення на острів удосконаленої системи ППО, яка пройшла бойові випробування в Україні. Йдеться про ЗРК NASAMS.

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