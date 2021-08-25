Китай обеспокоен стратегией США по милитаризации космоса

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая .

По его словам, США стали "крупнейшим фактором, влияющим на безопасность в космическом пространстве".

"Соединенные Штаты ускорили милитаризацию космического пространства, что представляет серьезную угрозу миру и безопасности. Китай выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность", - заявил китайский дипломат.

По его словам, в последние годы CША позиционируют космическое пространство как "новую территорию боевых действий". Он добавил, что ситуация в космосе "становится все более сложной".

Следует добавить, что Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. В директиве о создании войск указано, что основными целями Космических войск определены защита интересов США в космосе, отражение агрессии и защита страны, "проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос".