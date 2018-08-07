Китай назвал условия возвращения Google на свой рынок

Китай будет придерживаться своих законов об управлении интернетом

Компания Google, ушедшая с китайского рынка в 2010 году, может вернуться при условии соблюдения местного законодательства и правил регулирования интернета. Об этом сообщает англоязычная версия официальной китайской газеты "Жэньминь жибао" - People's Daily (печатный орган ЦК компартии Китая).

В статье "Google должна соблюдать правила для повторного входа на китайский рынок" подчеркивается, что сможет ли компания вернуться, зависит прежде всего от ее отношения.

"Google не смогла принять китайский рынок восемь лет назад. Сможет ли она вернуться и когда, зависит от ее собственного отношения. Только соблюдая местные законы и правила и следуя местным обычаям, транснациональные компании смогут завоевать местный рынок и потребителей", - указано в материале.

Также сообщается, что Китай будет придерживаться своих законов об управлении интернетом, обеспечивая для общества безопасность деятельности в киберпространстве.

"Ни одна страна не позволит, чтобы интернет был наполнен порнографией, насилием, подрывными сообщениями, этническим сепаратизмом, религиозным экстремизмом, расизмом и терроризмом. Китай будет придерживаться своих законов об управлении интернетом, обеспечивая для общества безопасность деятельности в киберпространстве", - сказано в статье.

Отметим, что материал появился через несколько дней после того, как издание The Intercept сообщило, что компания Google готовится к возвращению своего поисковика на крупнейший интернет-рынок в мире. Отмечалось, что ради этого компания может отступить от принципов свободы слова и подчиниться требованиям китайских властей о фильтрации контента.

Сообщение было опубликовано со ссылкой на конфиденциальные документы, предоставленные анонимным сотрудником Google.​ Из документов следует, что компания еще с весны прошлого года разрабатывает проект под кодовым названием Dragonfly по созданию приложения для платформы Android, в котором будет реализована функция фильтрации нежелательных для китайских властей ресурсов.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2012 года компания Google сообщила, что ее поисковая система и другие интернет-услуги не работают на большей части Китая. В то время правящая партия выбирала новых лидеров.

В ноябре 2016 года в компании Facebook создали программное обеспечение, которое будет скрывать записи из лент пользователей в определенных странах и регионах. Новая функция поможет исключить появление "нежелательных" записей в лентах новостей, что позволит компании договориться с властями Китая и вновь выйти на китайский рынок.