Китай назвав умови повернення Google на свій ринок

Китай буде дотримуватися своїх законів про управління інтернетом

Компанія Google, що пішла з китайського ринку в 2010 році, може повернутися за умови дотримання місцевого законодавства і правил регулювання інтернету. Про це повідомляє англомовна версія офіційної китайської газети "Женьмінь жибао" - People's Daily (друкований орган ЦК компартії Китаю).

У статті "Google має дотримуватися правил для повторного входу на китайський ринок" підкреслюється, що чи зможе компанія повернутися, залежить перш за все від її ставлення.

"Google не змогла прийняти китайський ринок вісім років тому. Чи зможе вона повернутися і коли, залежить від її власного ставлення. Тільки дотримуючись місцевих правил щодо утилізації і слідуючи місцевими звичаями, транснаціональні компанії зможуть завоювати місцевий ринок і споживачів", - зазначено в матеріалі.

Також повідомляється, що Китай буде дотримуватися своїх законів про управління інтернетом, забезпечуючи для суспільства безпеку діяльності в кіберпросторі.

"Жодна країна не дозволить, щоб інтернет був наповнений порнографією, насильством, підривними повідомленнями, етнічним сепаратизмом, релігійним екстремізмом, расизмом і тероризмом. Китай буде дотримуватися своїх законів про управління інтернетом, забезпечуючи для суспільства безпеку діяльності в кіберпросторі", - сказано в статті .

Відзначимо, що матеріал з'явився через кілька днів після того, як видання The Intercept повідомило, що компанія Google готується до повернення свого пошукача на найбільший інтернет-ринок у світі. Зазначалося, що заради цього компанія може відступити від принципів свободи слова і підкоритися вимогам китайської влади про фільтрацію контенту.

Повідомлення було опубліковано з посиланням на конфіденційні документи, надані анонімним співробітником Google. З документів випливає, що компанія ще з весни минулого року розробляє проект під кодовою назвою Dragonfly зі створення програми для платформи Android, в якому буде реалізована функція фільтрації небажаних для китайської влади ресурсів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2012 року компанія Google повідомила, що її пошукова система та інші інтернет-послуги не працюють на більшій частині Китаю. У той час правляча партія вибирала нових лідерів.

У листопаді 2016 року в компанії Facebook створили програмне забезпечення, яке буде приховувати записи зі стрічок користувачів у певних країнах і регіонах. Нова функція допоможе виключити появу "небажаних" записів у стрічках новин, що дозволить компанії домовитися з владою Китаю і знову вийти на китайський ринок.