Китай назвал два ключевых направления решения украинского кризиса, - глава МИД КНР
В ходе переговоров Пекина и Вашингтона глава Китая предложил решение украинского кризиса по двум направлениям. Во главе обоих векторов лежит принцип мира и дипломатического урегулирования конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина китайская сторона предложила два направления решения украинского кризиса.
По мнению КНР, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди гражданского населения, в частности предотвращению усугубления гуманитарного кризиса.
Второй важный аспект – это отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.
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