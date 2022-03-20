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Китай назвал два ключевых направления решения украинского кризиса, - глава МИД КНР

Новина українською →
Пекин, Воскресенье 20 марта 2022 07:08
Китай назвал два ключевых направления решения украинского кризиса, - глава МИД КНР Си Цзиньпин (Фото: kurs.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В ходе переговоров Пекина и Вашингтона глава Китая предложил решение украинского кризиса по двум направлениям. Во главе обоих векторов лежит принцип мира и дипломатического урегулирования конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина китайская сторона предложила два направления решения украинского кризиса.

По мнению КНР, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между Россией и Украиной, скорейшему прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди гражданского населения, в частности предотвращению усугубления гуманитарного кризиса.

Второй важный аспект – это отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.

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