Китай назвав два ключові напрямки вирішення української кризи, - глава МЗС КНР

В ході переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN .

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що в ході переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.

На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.

Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.