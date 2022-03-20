ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай назвав два ключові напрямки вирішення української кризи, - глава МЗС КНР

Новость на русском →
Пекін, Неділя 20 березня 2022 07:08
Китай назвав два ключові напрямки вирішення української кризи, - глава МЗС КНР Сі Цзіньпін (Фото: kurs.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В ході переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що в ході переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.

На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.

Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня