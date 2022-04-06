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Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией вокруг Украины, - постпред в ООН

Совет безопасности ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Китай не настроен равнодушно наблюдать за ситуацией вокруг Украины, а тем более подливать масла в огонь. Об этом заявил постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN,ua.

"В вопросе Украины Китай не ищет геополитического собственного интереса. Мы не настроены равнодушно наблюдать за ситуацией со стороны, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь. Есть только одна цель, которой мы искренне желаем, и это мир. Китай продолжит продвигать мирные переговоры и играть конструктивную и ответственную роль в том, чтобы помочь разрешить кризис в Украине", – заявил Чжан Цзюнь.

Он также подчеркнул, что Китай, как и прежде продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине и соседним странам, которые принимают беженцев из воюющей страны.

Комментируя смерти мирных жителей в Буче, постпред в ООН подчеркнул, что атаки на гражданское население неприемлемы, а соответствующие обстоятельства и конкретные причины каждого отдельного инцидента должны быть проверены и установлены.

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