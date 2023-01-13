Китай наштовхнувся на рекордний дефіцит торгівлі з РФ: що сталося
Дефіцит торговельного балансу Китаю з Росією у 2022 році досяг рекордного рівня, оскільки світові ціни на енергоносії різко зросли після початку війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними Головного митного управління Китаю, які наводить Bloomberg, у 2022 році друга за величиною економіка світу мала торговельний дефіцит з РФ обсягом 38 млрд доларів. Китай закупив у Росії товарів на 114,1 млрд доларів, що на 44% більше, ніж роком раніше. Експорт до Росії зріс приблизно на 13% - до 76,1 млрд доларів. Це призвело до торгового дисбалансу більше ніж утричі порівняно з попереднім роком. Для порівняння: загальний обсяг імпорту Китаю з усього світу за рік зріс лише на 1,1%.
Як зазначає агентство, Китай став одним із небагатьох великих покупців, поряд з Індією та Туреччиною, сирої російської нафти після того, як G7 та європейські країни запровадили санкції, які мали на меті покарати РФ за вторгнення в Україну. Загальний обсяг імпорту сирої нафти Китаєм минулого року підскочив на 41,4% порівняно з 2021 роком у вартісному вираженні, хоча обсяг скоротився на 0,9%. Саме такі стрибки світових цін на енергоносії і позначилися на торговельному балансі Китаю.
"Оскільки Китай не приєднався до США та їхніх союзників щодо обмеження цін на російську нафту, Пекін отримав великі знижки на нафту з Росії. Очікується, що цього року попит на енергію зросте, оскільки економіка почне відновлюватися після відмови Пекіна від Covid Zero", - пише Bloomberg.
Однак Китаю вдалося уникнути стрімкого зростання цін, яке спостерігається в Європі та США. Частково це пов’язано з тим, що він збільшив внутрішній видобуток вугілля, а уряд фактично втрутився, щоб зберегти ціни стабільними. Водночас споживча інфляція у Китаї зросла на 2% у 2022 році, а ціни на воду, електроенергію та паливо зросли на 2,9%.
Загроза імпортованої інфляції, на думку Комісії з національного розвитку та реформ Китаю, збережеться в 2023 році, враховуючи триваючу ймовірну волатильність міжнародних цін на сировинні товари. Тим не менш, Китай "впевнений і здатний" тримати інфляцію під контролем.
Днями РБК-Україна повідомляло, що Китай знімає неофіційну заборону на імпорт вугілля з Австралії - ним планують замінити менш якісну сировину з Росії, Індонезії та Монголії.
Нагадаємо, що після 3 років жорсткого карантину в зв'язку з епідемією COVID-19, Китай повністю зняв всі обмеження, відкривши свої кордони для мандрівників.
Додамо, що Росія намагається досягти економічної стабільності за рахунок китайських юаней.
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