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Китай наполягає на участі Росії у мирній конференції щодо України

Фото: Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якнайшвидше відновити мир і не допустити виходу "конфлікту" з-під контролю.

Китай підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання, а також проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, заявив Сі Цзіньпін Шольцу.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру із 15 по 16 червня. У ньому можуть взяти участь лідери 100 країн. Росія не братиме у ньому участі.

Союзники України також вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, на їхню думку, Пекін має на Москву понад два роки війни. Проте участь Китаю у Глобальному саміті, як і раніше, залишається під питанням.

Зазначимо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

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