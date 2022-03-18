Китай не намерен менять характер торгово-экономических отношений с Россией и Украиной

Министерство торговли Китая заявило, что Китай продолжит торгово-экономическое сотрудничество как с Россией, так и с Украиной на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения.

За первые два месяца текущего года объем китайско-российской торговли составил 26,43 млрд долларов США, увеличившись на 38,5% в годовом исчислении, при этом экспорт Китая в Россию увеличился на 41,5% до 12,62 млрд долларов, а импорт из России увеличился на 35,8% до 13,81 млрд долларов. Китай является крупнейшим торговым партнером России 12 лет подряд.

В 2021 году Китай возглавил список стран, импортирующих товары из Украины в прошлом году, с суммой 8 миллиардов долларов, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Китай также был крупнейшим экспортером для Украины, которая импортировала китайских товаров на сумму 10,97 млрд долларов. В сравнение с 2020 годом, эта сумма увеличилась на 31,9% в годовом исчислении.