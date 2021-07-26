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Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили

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Ганьсу, Понедельник 26 июля 2021 11:03
Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили Фото: Китай накрыла песчаная буря (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

Китайскую провинцию Ганьсу накрыла мощная песчаная буря. Сильная песчаная буря с облаками пыли, высотой не менее 100 метров, вызвала хаос в древнем городе Дуньхуан на Шелковом пути на северо-западе Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на South China Morning Post.

Песчаный шторм заставил местную полицию приказывать водителям съезжать со скоростных автомагистралей в зоны обслуживания, чтобы переждать шторм.

Город Дуньхуан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, в нем расположены гроты Могао. Город расположен в пустыне Гоби и известен суровым климатом.

Китай накрыла мощная песчаная буря (скрин видео)

Напомним, Шанхай накрыл мощный тайфун.

В провинции Чжэцзян порывы ветра достигают 137 км/ч. В связи с этим приостановлено движение железнодорожного и авиационного транспорта, а также судов, в том числе не работают крупные порты в Шанхае и Нинбо.

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Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили
Китай накрыла мощная песчаная буря: транспорт остановили
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