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Китай накрила потужна піщана буря: транспорт зупинили

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Ганьсу, Понеділок 26 липня 2021 11:03
Китай накрила потужна піщана буря: транспорт зупинили Фото: Китай накрила піщана буря (скрін відео)
Автор: Анастасія Рокитна

Китайську провінцію Ганьсу накрила потужна піщана буря. Сильна піщана буря з хмарами пилу, висотою не менше 100 метрів, викликала хаос у стародавньому місті Дуньхуан на Шовковому шляху на північному заході Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на South China Morning Post.

Піщаний шторм змусив місцеву поліцію наказувати водіям з'їжджати зі швидкісних автомагістралей у зони обслуговування, щоб перечекати шторм.

Місто Дуньхуан є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в ньому розташовані гроти Могао. Місто розташоване в пустелі Гобі і відомий суворим кліматом.

Китай накрила потужна піщана буря (скрін відео)

Нагадаємо, Шанхай накрив потужний тайфун.

У провінції Чжецзян пориви вітру досягають 137 км/ч.у зв'язку з цим призупинено рух залізничного та авіаційного транспорту, а також суден, у тому числі не працюють великі порти в Шанхаї і Нінбо.

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