Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Китай начал тестирование беспилотных "старых" танков

НовостиПромышленность    21.03.2018 - 19:03
Фото: танк "Тип-59" (flickr.com-megashorts)
Фото: танк "Тип-59" (flickr.com-megashorts)

Китай готов производить танки на основе советского Т-54А

Китай делает беспилотные машины из старых танков разработанных на основе советских Т-54А, они будут оснащены искусственным интеллектом. Об этом сообщает вторник, 20 марта, китайское издание Global Times.

В частности, стало известно, что Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки. Речь идет о танках "Типа 59", созданных на основе советского Т-54А и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы. Показанные машины были модернизированы и оснащены искусственным интеллектом.

Китай заявляет, что ранее было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако, как подчеркивает издание, "до того момента, когда новые танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, необходимо будет решить немало технических проблем".

Напомним, как сообщалось ранее, Китай в 2018 году намерен увеличить расходы на оборону на чуть более 8 процентов по сравнению с 2017 годом. Теперь военный бюджет КНР составит 1,1 трлн юаней (175 млрд долларов).

Отмечается, что в прошлом году оборонные расходы Китая выросли на 7%, годом ранее темпы роста составили 7,6%. До этого с 2011 года траты Пекина на военные нужды ежегодно увеличивались на двузначные показатели.

По оценкам ряда экспертов, реальные расходы КНР на оборону могут быть выше на 25-50% в сравнении с официальными данными, по объему оборонного бюджета Китай занимает второе место в мире после США.

В США заявляют, что бессильны против гиперзвукового оружия Китая и России Китай продолжит открывать экономику на фоне угрозы торговой войны
Теги: Китай, танки
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top