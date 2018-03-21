Китай начал тестирование беспилотных "старых" танков

Китай готов производить танки на основе советского Т-54А

Китай делает беспилотные машины из старых танков разработанных на основе советских Т-54А, они будут оснащены искусственным интеллектом. Об этом сообщает вторник, 20 марта, китайское издание Global Times.

В частности, стало известно, что Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки. Речь идет о танках "Типа 59", созданных на основе советского Т-54А и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы. Показанные машины были модернизированы и оснащены искусственным интеллектом.

Китай заявляет, что ранее было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако, как подчеркивает издание, "до того момента, когда новые танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, необходимо будет решить немало технических проблем".

Напомним, как сообщалось ранее, Китай в 2018 году намерен увеличить расходы на оборону на чуть более 8 процентов по сравнению с 2017 годом. Теперь военный бюджет КНР составит 1,1 трлн юаней (175 млрд долларов).

Отмечается, что в прошлом году оборонные расходы Китая выросли на 7%, годом ранее темпы роста составили 7,6%. До этого с 2011 года траты Пекина на военные нужды ежегодно увеличивались на двузначные показатели.

По оценкам ряда экспертов, реальные расходы КНР на оборону могут быть выше на 25-50% в сравнении с официальными данными, по объему оборонного бюджета Китай занимает второе место в мире после США.