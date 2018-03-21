Китай почав тестування безпілотних "старих" танків

Китай готовий виробляти танки на основі радянського Т-54А

Китай робить безпілотні машини зі старих танків розроблених на основі радянських Т-54А, вони будуть оснащені штучним інтелектом. Про це повідомляє вівторок, 20 березня, китайське видання Global Times.

Зокрема, стало відомо, що Китай вперше показав по державному телебаченню свої безпілотні танки. Мова йде про танки Типу "59", створених на основі радянського Т-54А і випускалися з п'ятдесятих за вісімдесяті роки. Показані машини були модернізовані і оснащені штучним інтелектом.

Китай заявляє, що раніше було випущено достатню кількість танків для подібної модернізації, і вони до цих пір знаходяться в хорошому технічному стані. Однак, як підкреслює видання, "до того моменту, коли нові танки зможуть зрівнятися з бойової потужності з класичними моделями, необхідно буде вирішити чимало технічних проблем".

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Китай в 2018 році має намір збільшити витрати на оборону на трохи більше 8 відсотків порівняно з 2017 роком. Тепер військовий бюджет КНР складе 1,1 трлн юанів (175 млрд доларів).

Наголошується, що в минулому році оборонні витрати Китаю виросли на 7%, роком раніше темпи зростання склали 7,6%. До цього з 2011 року витрати Пекіна на військові потреби щорічно збільшувалися на двозначні показники.

За оцінками ряду експертів, реальні витрати КНР на оборону можуть бути вище на 25-50% у порівнянні з офіційними даними, за обсягом оборонного бюджету Китай займає друге місце в світі після США.