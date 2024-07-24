Китай може відмовитися від власного "мирного плану" на користь бразильського, - політолог

Китай може частково відмовитись від свого "мирного плану" на користь розробленого спільно з Бразилією.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
В лютому 2023-го з'явилися 12 пропозицій китайського "мирного плану", які в загальних рисах закликають до припинення вогню, але не містять конкретних кроків.
Водночас в травні після зустрічі Ван Ї з радником президента Бразилії Селсу Аморімом було опубліковано ще один документ - шестипунктний консенсус.
По-перше, документ пропонує дотримуватися трьох принципів деескалації, а саме уникати провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті.
По-друге, діалог і переговори подано як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту.
По-третє, Китай і Бразилія підтримали міжнародну мирну конференцію, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів".
Четвертий пункт стосується гуманітарної допомоги, захисту мирних жителів і заборони на обстріли цивільних об'єктів.
П'ятий - неприйнятності використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.
У шостому міститься заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.
"Можливо, з'явиться ще якась додаткова інформація. Оскільки зберігається інтрига щодо анонсованої в травні ініціативи Китаю і Бразилії провести окрему мирну конференцію з Україною і Росією. Ідея є, але коли, на яких умовах і в якому форматі, не відомо. Можливо, Китай запропонує Україні взяти участь у ній", - припускає Фесенко.
Так чи інакше обидві сторони намагаються знайти точки дотику. Повного збігу за темою мирних переговорів не буде, тому що позиції різняться істотно. Однак, на думку Фесенка, Україна і Китай до них готові, принаймні на словах.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Ван I запросив міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу до Китаю. Глава МЗС відповів на запрошення та вчора, 23 липня, приїхав до Пекіну.
Під час зустрічі колеги мають обговорити питання війни РФ проти України, а також двосторонні відносини.
Детальніше про візит, китайські мирні ініціативи та про те, чи варто розраховувати на те, що візит стане проривним, - у матеріалі РБК-Україна.
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