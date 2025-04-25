Китай може відмовитися від мит у 125% на частину імпорту зі США, - Bloomberg

За словами джерел, влада розглядає скасування додаткових мит на медобладнання і деякі промислові хімікати, такі як етан.

Також обговорюється можливість звільнення від мит орендних платежів за літаки. Як і багато авіакомпаній у світі, китайські перевізники не володіють усім своїм повітряним флотом і орендують частину літаків у сторонніх компаній. Тому платежі стали б фінансово непосильними з урахуванням додаткового мита.

Винятки, які розглядає Китай, відображають аналогічні кроки з боку США, які на початку квітня звільнили від 145% мита електроніку з КНР. Обидві сторони йдуть на поступки, що підкреслює, наскільки тісно переплетені дві найбільші економіки світу, а деякі ключові галузі зупинилися після ескалації торгової війни.

Як пише Bloomberg, список винятків все ще перебуває на стадії розробки, і обговорення можуть не просунутися. За словами джерел, компанії з уразливих секторів отримали від влади запит на надання митних кодів товарів США, які їм необхідно звільнити від нових тарифів. Одне з джерел розповіло, що щонайменше одній із китайських компаній уже повідомили, що орендні платежі на адресу компаній із зон вільної торгівлі не обкладатимуться новим митом.

Трейдери також поширювали нібито звільнені від тарифів списки митних кодів, які співвідносяться з ключовими хімікатами та компонентами для виробництва чипів. Однак Bloomberg News не змогло підтвердити справжність цих списків.

Згідно з публікацією видання Caijing у п'ятницю, Пекін також готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім категорій продукції, пов'язаної з напівпровідниками. Однак, як уточнюється, до списку не входять мікросхеми пам'яті - що може стати ударом по компанії Micron Technology, третьому за величиною виробнику таких чипів у світі.