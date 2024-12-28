Китай, Киргизстан та Узбекистан збудують залізницю в обхід Росії

Стартував процес будівництва залізниці, що з'єднає Китай, Киргизстан і Узбекистан та проляже в обхід Росії. Магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Tazabek.
На церемонії початку будівництва дороги 27 грудня в Киргизстані президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об'єктом, а і сполучною ланкою між Заходом та Сходом.
"Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу. Цей маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю в Киргизстан і Центральну Азію, а звідти - до Туреччини і далі в Євросоюз", - сказав Жапаров.
Він також додав, що проект буде сприяти зміцненню регіональних зв'язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу.
Залізниця проляже від міста Кашгар у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андижану в Узбекистані.
Надалі магістраль планується з'єднати з іншими країнами Центральної Азії. Звідти вантажі перевозитимуть до Каспійського моря в Туреччину й Європу.
Загальна вартість проекту становить 4,7 млрд доларів. Інвестиційну угоду було підписано 20 грудня у Бішкеку між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай-Киргизстан-Узбекистан". У спільному підприємстві частка Пекіну становить 51%, а Бішкеку і Ташкента - по 24,5%.
Проектний обсяг перевезень встановлений на рівні 15 млн тонн. Очікується, що магістраль скоротить на сім днів терміни доставки вантажів із Китаю до Європи.
У 2013 році Китай висунув масштабну інфраструктурну ініціативу під назвою "Пояс і шлях", відому також як "Один пояс - один шлях".
Вона передбачає функціонування економічного поясу "Шовкового шляху": сухопутний маршрут, що проходить через Центральну Азію, Близький Схід і Європу, а також морський "Шовковий шлях" XXI століття: морський маршрут, що з'єднує Китай із Південно-Східною Азією, Південною Азією, Африкою та Європою.
У червні цього року президент Польщі Анджей Дуда відвідав Пекін, де обговорив з президентом Сі Цзіньпінем розбудову інфраструктурної мережі, що з'єднує Китай, країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Європи.
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