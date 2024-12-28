Китай, Киргизстан та Узбекистан збудують залізницю в обхід Росії

Стартував процес будівництва залізниці, що з'єднає Китай, Киргизстан і Узбекистан та проляже в обхід Росії. Магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Tazabek.

На церемонії початку будівництва дороги 27 грудня в Киргизстані президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об'єктом, а і сполучною ланкою між Заходом та Сходом.

"Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу. Цей маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю в Киргизстан і Центральну Азію, а звідти - до Туреччини і далі в Євросоюз", - сказав Жапаров.

Він також додав, що проект буде сприяти зміцненню регіональних зв'язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу.

Особливості проекту

Залізниця проляже від міста Кашгар у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андижану в Узбекистані.

Надалі магістраль планується з'єднати з іншими країнами Центральної Азії. Звідти вантажі перевозитимуть до Каспійського моря в Туреччину й Європу.

Загальна вартість проекту становить 4,7 млрд доларів. Інвестиційну угоду було підписано 20 грудня у Бішкеку між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай-Киргизстан-Узбекистан". У спільному підприємстві частка Пекіну становить 51%, а Бішкеку і Ташкента - по 24,5%.

Проектний обсяг перевезень встановлений на рівні 15 млн тонн. Очікується, що магістраль скоротить на сім днів терміни доставки вантажів із Китаю до Європи.