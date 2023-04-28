Китай, як ядерна країна, зобов'язана гарантувати безпеку у світі, - президент Чехії

Китай, як держава з ядерною зброєю, має нести відповідальність та гарантувати безпеки і мир. Однак влада Пекіну поки що не реалізувала свою місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела на прес-конференції з президентом України Володимира Зеленського та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

"Китай дуже велика країна. І як велика країна з ядерною зброєю, вона також має відповідальність у гарантуванні безпеки й миру у світі. Китай поки що ніяким чином цю місію не реалізовував", - сказав він.

Павел вважає, що Китаю необхідно збільшувати свій тиск на Росію і виступати більше як конструктивний перемовник, який допомагає припинити конфлікт. Він зауважив, що ще треба подивитися, яку роль хоче відігравати Китай.