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Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя, чтобы установить источник COVID-19

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Китай, Среда 13 октября 2021 08:36
Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя, чтобы установить источник COVID-19 Фото: Китай планирует изучить тысячи образцов крови из Уханя (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае ученые изучат десятки тысяч образцов из банка крови в городе Ухане, где, как считается, был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом. Таким образом, планируется определить, где человек впервые заболел COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечено, что самое первое заражение, о котором известно по последним данным, произошло 8 декабря 2019 года, однако многие ученые утверждают, что коронавирус распространялся среди людей уже в октябре-ноябре.

Группа исследователей ВОЗ в феврале текущего года определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому COVID. Сейчас их образцы хранятся в Уханьском центре крови.

По информации китайских властей, такое исследование нельзя было проводить в течение последних двух лет, поскольку они могли понадобиться в качестве доказательства в судебных процессах, связанных с донорством крови.

Однако уже в ближайшее время образцы, взятые осенью 2019 года, потеряют срок годности.

В Нацкомиссии здравоохранения Китая заявили, что сейчас идет подготовка к исследованию.

Однако специалисты из США отмечают, что изучение необходимо проводить только с наблюдением иностранных экспертов, ведь "никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей".

Ученые называют две возможные сложности с образцами крови: их подлинность и репрезентативность, объясняя это тем, что донорами обычно становятся здоровые люди, у которых COVID-19 с большей вероятностью протекает бессимптомно.


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