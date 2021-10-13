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Китай вивчить тисячі зразків крові з Уханя, щоб встановити джерело COVID-19

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Китай, Середа 13 жовтня 2021 08:36
Китай вивчить тисячі зразків крові з Уханя, щоб встановити джерело COVID-19 Фото: Китай планує вивчити тисячі зразків крові з Уханя (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї вчені вивчать десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухані, де, як вважається, було виявлено перший випадок інфікування коронавірусом. Таким чином, планується визначити, де людина вперше захворіла на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначено, що найперше зараження, про яке відомо за останніми даними, сталося 8 грудня 2019 року, однак багато вчених стверджують, що коронавірус поширювався серед людей вже в жовтні-листопаді.

Група дослідників ВООЗ у лютому поточного року визначила близько 200 тисяч зразків крові, в тому числі зібрані в останні місяці 2019 року, які можуть містити антитіла до нового COVID. Наразі їх зразки зберігаються в Уханьскому центрі крові.

За інформацією китайської влади, таке дослідження не можна було проводити протягом останніх двох років, оскільки вони могли знадобитися як доказ у судових процесах, пов'язаних з донорством крові.

Проте вже найближчим часом зразки, взяті восени 2019 року, втратять термін придатності.

У Нацкомісії охорони здоров'я Китаю заявили, що зараз йде підготовка до дослідження.

Однак фахівці з США зазначають, що вивчення необхідно проводити лише зі спостереженням іноземних експертів, адже "ніхто не повірить жодним результатами, про які повідомляє Китай, якщо не буде, принаймні, кваліфікованих спостерігачів".

Вчені називають дві можливі складнощі зі зразками крові: їх справжність та репрезентативність, пояснюючи це тим, що донорами зазвичай стають здорові люди, у яких COVID-19 з більшою ймовірністю протікає безсимптомно.


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