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Китай и Индия начали отводить войска от совместной границы

Новина українською → Нака Ла, Среда 10 февраля 2021 14:27
Китай и Индия начали отводить войска от совместной границы Фото: индийские военные (GettyImages)
Автор: Лера Полищук

Правительства Китая и Индии начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо. Разведение войск началось в среду, 10 февраля.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь.

По его словам, решение об отводе войск было принято в ходе переговоров на уровне военного командования.

"Согласно консенсусу, достигнутому в ходе 9-го раунда переговоров на уровне военного командования между Китаем и Индией, передовые подразделения китайских и индийских Вооруженных сил в Пангонг Хунань и на северном побережье одновременно начали организовывать разведение 10 февраля", - заявил Цянь.

Отметим, что разногласия в отношениях между Китаем и Индией обострились с конца апреля 2020 года после вторжения Китая на спорную территорию вдоль линии фактического контроля Китая. Тогда китайские военные разбили лагеря, перебросили артиллерию и транспортные средства, чем "застала Индию врасплох".

Территориальный спор между странами начался еще в 1947 году во время разделения британской Индии, в котором участвовали в основном Индия и Пакистан. Однако в 1962 году между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин.

С тех пор между Индией и Китаем регулярно происходят столкновения у границы.

Напомним, в июне прошлого года на спорной китайско-индийской границе в Гималаях произошла перестрелка между военными этих стран. Тогда в результате конфликта погибли 20 индийских военных.

После этого Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями. Страны обвинили друг друга в преднамеренных провокациях.

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