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Китай і В'єтнам проведуть військові навчання на тлі тарифів Трампа

Фото: навчання стануть першим подібним обміном між арміями (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цього місяця Китай і В'єтнам планують провести перші спільні військові навчання. Це може бути ознакою зближення, оскільки країни стикаються з проблемами через тарифну політику США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, сьогодні Міноборони Китаю заявило, що навчання спрямовані на зміцнення практичного співробітництва між арміями двох країн. Вони пройдуть у південнокитайському регіоні Гуансі, який межує з В'єтнамом.

У попередні роки Китай і В'єтнам уже проводили спільні військово-морські патрулі, але майбутні навчання стануть першим подібним обміном між арміями.

Водночас, як пише Bloomberg, навчання стануть ознакою поглиблення військових зв'язків двох країн, оскільки кожна з них стикається з проблемами через тарифи президента США Дональда Трампа.

Видання зазначає, що В'єтнам, який є найбільшим експортером і мав торік третій за величиною профіцит у торгівлі зі США - намагається переконати Вашингтон знизити мита.

Країна була заскочена зненацька заявою Трампа в липні, який сказав про згоду на 20% тариф.

Паралельно В'єтнам прагне балансу відносин зі своїм найбільшим торговим партнером - Китаєм, який застеріг країни від укладення угод на шкоду інтересам Пекіна.

Після того, як Трамп оголосив про угоду з В'єтнамом у липні, Мінторгівлі Китаю заявило, що "оцінює" ситуацію.

Крім того, глава КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до В'єтнаму у квітні закликав країни до спільних зусиль з протидії "одностороннім знущанням".

Нагадаємо, тиждень тому Bloomberg писало, що прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чинь закликав американську бізнес-групу продовжити підтримку спроб його країни укласти остаточну торговельну угоду зі США.

Зокрема, він закликав допомогти отримати розумну і детальну тарифну угоду на окремі продукти або деякі групи товарів.

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