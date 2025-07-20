ua en ru
Нд, 20 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Китай і В'єтнам проведуть військові навчання на тлі тарифів Трампа

Неділя 20 липня 2025 17:29
UA EN RU
Китай і В'єтнам проведуть військові навчання на тлі тарифів Трампа Фото: навчання стануть першим подібним обміном між арміями (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цього місяця Китай і В'єтнам планують провести перші спільні військові навчання. Це може бути ознакою зближення, оскільки країни стикаються з проблемами через тарифну політику США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, сьогодні Міноборони Китаю заявило, що навчання спрямовані на зміцнення практичного співробітництва між арміями двох країн. Вони пройдуть у південнокитайському регіоні Гуансі, який межує з В'єтнамом.

У попередні роки Китай і В'єтнам уже проводили спільні військово-морські патрулі, але майбутні навчання стануть першим подібним обміном між арміями.

Водночас, як пише Bloomberg, навчання стануть ознакою поглиблення військових зв'язків двох країн, оскільки кожна з них стикається з проблемами через тарифи президента США Дональда Трампа.

Видання зазначає, що В'єтнам, який є найбільшим експортером і мав торік третій за величиною профіцит у торгівлі зі США - намагається переконати Вашингтон знизити мита.

Країна була заскочена зненацька заявою Трампа в липні, який сказав про згоду на 20% тариф.

Паралельно В'єтнам прагне балансу відносин зі своїм найбільшим торговим партнером - Китаєм, який застеріг країни від укладення угод на шкоду інтересам Пекіна.

Після того, як Трамп оголосив про угоду з В'єтнамом у липні, Мінторгівлі Китаю заявило, що "оцінює" ситуацію.

Крім того, глава КНР Сі Цзіньпін під час свого візиту до В'єтнаму у квітні закликав країни до спільних зусиль з протидії "одностороннім знущанням".

Нагадаємо, тиждень тому Bloomberg писало, що прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чинь закликав американську бізнес-групу продовжити підтримку спроб його країни укласти остаточну торговельну угоду зі США.

Зокрема, він закликав допомогти отримати розумну і детальну тарифну угоду на окремі продукти або деякі групи товарів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Вьетнам
Новини
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Солдати, танки та ракети: що РФ втратила на фронті за останню добу
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні