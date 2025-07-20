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Китай и Вьетнам проведут военные учения на фоне тарифов Трампа

Воскресенье 20 июля 2025 17:29
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Китай и Вьетнам проведут военные учения на фоне тарифов Трампа Фото: учения станут первым подобным обменом между армиями (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В этом месяце Китай и Вьетнам планируют провести первые совместные военные учения. Это может быть признаком сближения, поскольку страны сталкиваются с проблемами из-за тарифной политики США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, сегодня Минобороны Китая заявило, что учения направлены на укрепление практического сотрудничества между армиями двух стран. Они пройдут в южнокитайском регионе Гуанси, который граничит с Вьетнамом.

В предыдущие годы Китай и Вьетнам уже проводили совместные военно-морские патрули, но предстоящие учения станут первым подобным обменом между армиями.

В то же время, как пишет Bloomberg, учения станут признаком углубления военных связей двух стран, поскольку каждая из них сталкивается с проблемами из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Издание отмечает, что Вьетнам, который является крупнейшим экспортером и имел в прошлом году третий по величине профицит в торговле с США - пытается убедить Вашингтон снизить пошлины.

Страна была застигнута врасплох заявлением Трампа в июле, который сказал о согласии на 20% тариф.

Параллельно Вьетнам стремится к балансу отношений со своим крупнейшим торговым партнером - Китаем, который прелостерег страны от заключения сделок в ущерб интересам Пекина.

После того, как Трамп объявил о сделке с Вьетнамом в июле, Минторговли Китая заявило, что "оценивает" ситуацию.

Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин во время своего визита во Вьетнам в апреле, призвал страны к совместным усилиям по противодействию "односторонним издевательствам".

Напомним, неделю ранее Bloomberg писало, что премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь призвал американскую бизнес-группу продолжить поддержку попыток его страны заключить окончательную торговую сделку с США.

В частности, он призвал помочь получить разумную и подробную тарифную сделку на отдельные продукты или некоторые группы товаров.

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Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Вьетнам
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