ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай хоче створити своїх перших людиноподібних роботів до 2025 року

Субота 04 листопада 2023 05:47
UA EN RU
Китай хоче створити своїх перших людиноподібних роботів до 2025 року Фото: Китай хоче створити людиноподібних роботів до 2025 року (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Китаю планує до 2025 року створити перших гуманоїдних роботів, а вже до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю розробило план, згідно з яким, уряд підтримуватиме молоді компанії, орієнтовані на робототехніці. Крім цього, КНР планує "встановлювати галузеві стандарти, розвивати таланти і поглиблюватиме міжнародне співробітництво".

"Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях", -пише видання.

Крім цього, в документі пишуть, що в планах є наділити роботів можливістю мислити вже до 2027 року. Тим не менш, Bloomberg зазначає, що у документі мало деталей, проте багато амбіцій.

Розвиток сервісів штучного інтелекту

2022 року штучний інтелект почав стрімко розвиватися. Поштовхом для цього став реліз робота ChatGPT, який почали активно використовувати в багатьох сферах. Тому країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, що створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги з цього питання.

Також Європейський Союз готує історичний закон, який регулює використання ШI. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Штучний інтелект
NEWS
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше