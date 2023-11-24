Китай хоче, щоб Росія сама фінансувала проект газопроводу "Сила Сибіру-2", - ЗМІ

Переговори Росії та Китаю щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" просуваються повільніше, ніж очікувалося. Це пов'язано з прагненням Пекіна використати свою "сильну переговорну позицію", та тиск на Москву в питанні фінансування проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету South China Morning Post .

Незважаючи на заявлене раніше "безмежне" стратегічне партнерство між РФ та КНР, продовження гілки газопроводу відбуватиметься не так швидко, вважають китайські аналітики та російські джерела видання.

Експерти, знайомі зі специфікою питання, розповіли журналістам, що Пекін дуже добре розуміє свою переговорну силу "перебуває в набагато сильнішій позиції".

"Це специфічний президентський тиск. Йдеться про дешевшу оплату. Вони можуть вимагати великих знижок", - розповіло представникам ЗМІ джерело.

Також зазначається, що російський диктатор Володимир Путін перебуває під "величезним тиском" з приводу будівництва трубопроводу, інакше "величезна кількість газу" буде витрачена марно, а РФ втратить гроші.

"Щодо будівництва, (Пекін) хоче переконатися, що у них немає ризиків і витрат. Росія - це сторона, яка оплачує всі рахунки", - розповіло джерело газеті.

Проект "Сила Сибіру-2"

Раніше керівник Кремля пообіцяв експортувати з Росії до КНР щонайменше 98 мільярдів кубометрів газу на рік. У разі завершення будівництва трубопровід перенаправлятиме до північного Китаю 50 мільярдів кубічних метрів природного газу на рік, який раніше постачався до Європи.

Нагадаємо, що через введені щодо РФ міжнародні санкції у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, постачання до Європи російського "блакитного палива" було заблоковано.

Кому вигідний проект

На думку фахівця з Росії та Центральної Азії Шанхайської академії суспільних наук Лі Ліфаня, пропонований трубопровід буде вигідний саме Росії, оскільки він коротший, а вартість будівництва буде нижчою.

При цьому експерт звернув увагу, що Китай наполягав на будівництві трубопроводу через префектуру Алтай у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, оскільки він не пройде через Монголію.

Плани з будівництва

У жовтні віце-прем'єр РФ Вікторія Абрамченко під час візиту до столиці Монголії Улан-Батор запевнила, що техніко-економічне обґрунтування "Сили Сибіру-2" завершено, а проектні роботи буде закінчено цього року.

За її оцінками, будівництво "Сили Сибіру-2" може розпочатися після затвердження проектних робіт у першому кварталі 2024 року.

Передбачається, що це піде 6 років.