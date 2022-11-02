UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай гальмує переговори щодо ядерного стримування, - Пентагон

Фото: Китай гальмує переговори щодо ядерного стримування (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай не виявив інтересу до обговорення кроків щодо зниження ризику, пов'язаного з ядерною зброєю, заявили у вівторок високопосадовці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пентагон заявляє, що Китай проводить значне розширення своїх ядерних сил і рухається до того, щоб до 2030 матиме тисячу ядерних боєголовок.

Пекін довгий час чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями, стверджуючи, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал.

Олександр Белл, заступник помічника держсекретаря з контролю над озброєннями, заявив Атлантичній раді, що, попри зусилля США, Вашингтон і Пекін досі не розпочали взаємодії з цього питання.

"Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління", - сказав Белл.

Нагадаємо, минулого року перше місце у рейтингу витрат на ядерну зброю посіли США з 44,2 млрд доларів. На другому – Китай (11,7 млрд доларів), на третьому – РФ (8,6 млрд доларів), на четвертому – Великобританія (6,8 млрд доларів) та п'ятому – Франція (5,9 млрд доларів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайЯдерна зброя