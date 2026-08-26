Китай допоміг Росії зробити "Шахеди" ще небезпечнішими, - WSJ

Як зазначає видання, поява нових реактивних "Шахедів" стала можливою значною мірою завдяки Китаю.

Китайські підприємства постачали двигуни та інші комплектуючі для цих безпілотників.

За словами чинних і колишніх американських чиновників, Пекін протягом тривалого часу залишається головним джерелом компонентів для "Шахедів". Йдеться, зокрема, про сервомотори та гіроскопи.

WSJ зазначає, що саме завдяки такому міжнародному ланцюгу постачання Іран зміг розвинути виробництво недорогих ударних дронів, які згодом почала масово використовувати Росія проти України.

Одним із головних викликів для іранських інженерів було створення двигуна, здатного протягом кількох годин працювати на високих швидкостях і за значних температур. За основу вони взяли німецький двигун L 550 E виробництва Limbach Flugmotoren.

У 2012 році китайська компанія почала продавати двигуни Limbach, а у 2017-му повністю придбала німецького виробника. Це спростило доступ Ірану до таких силових установок. Згодом Іран створив власну версію двигуна на основі моделей Limbach, але при цьому використовував дешеві китайські комплектуючі.

Окремо згадується китайська компанія Telefly Telecommunications Equipment. Українська влада заявляла, що вона виробляє турбореактивні двигуни. Після того як Україна повідомила про виявлення двигунів Telefly у російських дронах, інформація про турбореактивні двигуни зникла з англомовної версії сайту компанії.

Попри це, відповідні згадки залишилися на китайськомовній та інших мовних версіях сайту, а також на сторінках інших китайських онлайн-продавців.