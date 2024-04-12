Китай допомагає Росії у війні. Байден говорив про це з Сі Цзіньпіном, - Reuters
США вважають, що Китай підтримує військові зусилля Росії у війні проти України. Це питання порушив президент США Джо Байден з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої телефонної розмови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Китай допомагає Москві нарощувати своє оборонне виробництво за допомогою великої кількості верстатів, мікроелектроніки, технологій безпілотників і крилатих ракет.
За словами анонімних чиновників, яких цитує Reuters, китайські матеріали заповнюють критичні прогалини російського оборонного виробництва.
"Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати КНР припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР вхід", - сказав чиновник.
Як Китай допомагає Росії
За їх словами, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.
Крім того, Росія отримала військову оптику для танків і бронетехніки китайської фірми iRay Technology і Північнокитайський науково-дослідний інститут виробництва електрооптики, сказали вони.
Зокрема Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, і що китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.
Представники США також заявили, що Китай допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші можливості космічного базування для використання в Україні, посилюючи російську загрозу в Європі. І вони сказали, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Китай надає Росії зображення для її війни проти України.
Політичні відносини Китая та РФ
Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити Росію від безпрецедентних західних санкцій.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю висловить стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва.
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