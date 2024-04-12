Китай допомагає Росії у війні. Байден говорив про це з Сі Цзіньпіном, - Reuters

США вважають, що Китай підтримує військові зусилля Росії у війні проти України. Це питання порушив президент США Джо Байден з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої телефонної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що Китай допомагає Москві нарощувати своє оборонне виробництво за допомогою великої кількості верстатів, мікроелектроніки, технологій безпілотників і крилатих ракет.

За словами анонімних чиновників, яких цитує Reuters, китайські матеріали заповнюють критичні прогалини російського оборонного виробництва.

"Наша думка полягає в тому, що один із найбільш кардинальних кроків, доступних нам зараз для підтримки України, полягає в тому, щоб переконати КНР припинити допомогу Росії у відновленні її військово-промислової бази. Росії буде важко підтримувати свої військові зусилля без КНР вхід", - сказав чиновник.

Як Китай допомагає Росії

За їх словами, росіяни, ймовірно, використовували імпорт верстатів з Китаю для збільшення виробництва балістичних ракет. Вони назвали Dalian Machine Tool Group, одного з провідних китайських виробників верстатів, як одну з компаній-постачальників Росії.

Крім того, Росія отримала військову оптику для танків і бронетехніки китайської фірми iRay Technology і Північнокитайський науково-дослідний інститут виробництва електрооптики, сказали вони.

Зокрема Китай надав Росії двигуни для безпілотників і турбореактивні двигуни для крилатих ракет, і що китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії.