Китай активизировал операции влияния среди американских чиновников, - разведка США

Китай понимает, что государственные и местные лидеры США пользуются определенной степенью независимости от Вашингтона, и может попытаться использовать их в качестве доверенных лиц для защиты национальной политики США, желательной для Пекина.

Подходы Китая включают использование подставных групп, таких как Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами, культивирующая "братские" отношения между Пекином и населенными пунктами США.

Другая группа, Национальная ассоциация за мирное воссоединение Китая, пропагандирует китайско-американскую дружбу, но отстаивает взгляды Пекина на Тайвань.

В то же время директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской контрразведки Ми-5 Кен МакКаллум, выступая перед бизнес-лидерами, предостерегли бизнесменов от угрозы, исходящей от китайских промышленных шпионов.

Предупреждение прозвучало на фоне острой напряженности между Вашингтоном и Пекином по целому ряду вопросов, начиная с продажи оружия США Тайваню и нарушений прав человека в Китае до военной деятельности Пекина в Южно-Китайском море и вероятных шпионских операций против Соединенных Штатов.

Напомним, руководитель NASA заявил, что Китай может "захватить" Луну в рамках военной программы.

Ранее сообщалось, что Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.

Власти страны активизируют многолетнюю кампанию по выявлению тех, кого они называют "представителями иностранного шпионажа" и "враждебными силами".