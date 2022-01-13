В Китае заявили, что подготовка к Олимпиаде в Пекине завершена, все безопасно

Зимние Олимпийские игры в Пекине готовы и безопасны. Об этом заявил директор олимпийского департамента Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре, который сейчас находится в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua
Дюкре был направлен в Китай для проверки Международным олимпийским комитетом и уже неделю находится в Пекине. Он заявил, что для проведения Олимпиады все готово. Это касается места проведения, уровня обслуживания, гостеприимства и услужливости людей. Также, по его мнению, внутри Олимпиады все безопасно с точки зрения заражений коронавирусом.
Руководство по профилактике эпидемий" строго соблюдается в Пекине. Всех прибывших будут тестировать на коронавирус как перед поездкой на Олимпиаду, так и после прибытия. Также все прибывшие должны быть вакцинированы и носить маски.
Отметим, что з
Напомним, что Китай допускает рост заболеваемости коронавирусом во время Олимпиады. Это связывают с приездом иностранцев.