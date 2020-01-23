В Китае закрыли еще один город из-за вируса

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Транспортное движение приостановлено в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань

В Китае закрыли еще один город из-за нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, транспортное движение приостановлено в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань.

"С 10.00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются", - сообщили власти города.

Напомним, число заболевших новым коронавирусом в Китае, составляет 644 человека, 18 умерших. По данным китайский властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где он навещал родственников, и обратился к врачам. 22 января, несмотря на все усилия медиков, он умер", - говорится в сообщении

Кроме того, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, в Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубей, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.