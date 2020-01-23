ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї закрили ще одне місто через вірус

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 21:42
У Китаї закрили ще одне місто через вірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

Транспортний рух зупинено в містах Чібі, Эчжоу, Хуанган і Ухань

У Китаї закрили ще одне місто через новий коронавірус 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, транспортний рух зупинено в містах Чібі, Эчжоу, Хуанган та Ухань.

"З 10.00 24 січня всі маршрути громадського транспорту та пасажирські перевезення тимчасово призупиняються", - повідомила влада міста.

Нагадаємо, кількість хворих новим коронавірусом в Китаї, становить 644 людини, 18 померлих. За даними китайської влади, в провінції Хебей зареєстровано перший за межами провінції Хубей випадок загибелі людини від цього захворювання. 80-річний чоловік відчув нездужання після того, як повернувся з міста Ухань, де він відвідував родичів, і звернувся до лікарів. 22 січня, попри всі зусилля медиків, він помер", - йдеться у повідомленні

Крім того, в Китаї закрили вже три міста через поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в Китаї обмежили в'їзд і виїзд з міста Хуанган, що в провінції Хубей, у зв'язку з поширенням нового коронавіруса пневмонії.

Вірус з Китаю ще не призвела до надзвичайної ситуації, - ВООЗ Зафіксовано перший випадок смерті від коронавіруса за межами Уханя
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся