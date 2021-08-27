В Китае загорелся небоскреб

Известно, что сначала пожар вспыхнул в квартире на 19 этаже, после чего огонь перебросился на соседние помещения.

По информации СМИ, для ликвидации огня было направлено 30 пожарных машин и более 100 человек личного состава.

Сейчас спасатели проверяют, остался ли кто в домах, которые охватил огонь.

О пострадавших в результате инцидента и причине возгорания пока не известно.

Указано, что данная многоэтажка насчитывает 419 квартир, в которых проживает более 800 человек.