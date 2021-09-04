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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Китай, Суббота 04 сентября 2021 06:55
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1 Фото: в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1 (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки ощущались на территории уезда Пишань Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Синьхуа.

Согласно данным Китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 7 км, эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 37,87 градуса северной широты и 77,96 градуса восточной долготы.

Информации о пострадавших или разрушениях в Хотане, где проживает более 2,5 млн человек, не поступало.

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