В Китае планируют создать "цивилизованный интернет"
Фото: в Китае заявили о создании "цивилизованного интернета" (Getty Images)
Власти Китая опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства". В документе указано, что в стране усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.
Цели "цивилизованного интернета"
- дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве;
- консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа;
- укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.
Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.
Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.