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В Китае планируют создать "цивилизованный интернет"

Новина українською →
Китай, Вторник 14 сентября 2021 15:44
В Китае планируют создать "цивилизованный интернет" Фото: в Китае заявили о создании "цивилизованного интернета" (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Власти Китая опубликовали "Замечания об усилении построения цивилизованного интернет-пространства". В документе указано, что в стране усилят продвижение социалистических ценностей в интернет-пространстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Китая.

Цели "цивилизованного интернета"

  • дальнейшее укрепление руководящей позиции идеологии марксизма в интернет-пространстве;
  • консолидация идеологических основ о сплоченности партии и народа;
  • укоренение в сознании людей базовых социалистических ценностей.

Для достижения целей Китай планируют усилить роль веб-сайтов, страниц в социальных сетях, приложений, продвигающих государственную идеологию.

Власти Китая призвали ведомства во всех регионах страны последовательно реализовывать на практике положения, изложенные в документе. По мнению китайских лидеров, с помощью новых мер онлайн-пространство станет более культурным и нравственным.

Напомним, что в Китае ввели новые ограничения для детей на время, которое они могут проводить за видеоиграми.

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