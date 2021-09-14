ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Китаї планують створити "цивілізований інтернет"

Новость на русском →
Китай, Вівторок 14 вересня 2021 15:44
У Китаї планують створити "цивілізований інтернет" Фото: у Китаї заявили про створення "цивілізованого Інтернету" (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Влада Китаю опублікувала "Зауваження про посилення побудови цивілізованого інтернет-простору". У документі зазначено, що в країні посилять просування соціалістичних цінностей в інтернет-просторі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Китаю.

Цілі "цивілізованого Інтернету"

  • подальше зміцнення керівної позиції ідеології марксизму в інтернет-просторі;
  • консолідація ідеологічних засад про згуртованість партії і народу;
  • укорінення у свідомості людей базових соціалістичних цінностей.

Для досягнення цілей Китай планують посилити роль веб-сайтів, сторінок в соціальних мережах, додатків, що просувають державну ідеологію.

Влада Китаю закликала відомства у всіх регіонах країни послідовно реалізовувати на практиці положення, викладені в документі. На думку китайських лідерів, за допомогою нових заходів онлайн-простір стане більш культурним і моральним.

Нагадаємо, що у Китаї ввели нові обмеження для дітей на час, який вони можуть проводити за відеоіграми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Інтернет
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку