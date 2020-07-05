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В Китае обнаружили больного бубонной чумой

Новости » Происшествия     05.07.2020 - 20:23
В Китае обнаружили больного бубонной чумой
Фото: в Китае обнаружили случай бубонной чумы (freepik.com)

Больного обнаружили в городе Байаннур

В автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой. Заболевание обнаружили у скотовода из города Байаннур.

Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhuanet.

После выявления больного, в городе объявлен третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

В настоящее время в городе существует риск распространения бубонной чумы среди людей, поэтому жителей призывают строго соблюдать требования по предупреждению и борьбе.

Кроме того, власти не рекомендуют охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Напомним, в ноябре прошлого года во Внутренней Монголии зафиксировали несколько случаев легочной чумы.

Также РБК-Украина писало, что из-за вспышки коронавируса в Пекине объявляли карантин и закрывали учреждения образования.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Китайчума
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