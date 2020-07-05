У Китаї виявили хворого на бубонну чуму

Фото: у Китаї виявили випадок бубонної чуми (freepik.com)

Хворого виявили у місті Байаннур

В автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму. Захворювання виявили у скотаря з міста Байаннур.

Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhuanet.

Після виявлення хворого, у місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. Попередження триватиме до кінця 2020 року.

Наразі у місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому жителів закликають суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби.

Крім того, влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Внутрішній Монголії зафіксували декілька випадків легеневої чуми.

Також РБК-Україна писало, що через спалах коронавірусу у Пекіні оголошували карантин та закривали заклади освіти.

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Автор: Дмитро Левицький