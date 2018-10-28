В Китае неудачно завершился первый запуск коммерческой ракеты-носителя

Фото: китайская ракета (CCTV)

Ракета должна была доставить на орбиту спутник для телевидения Китая

В Китае первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1 завершился неудачей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Как сообщается, ракета должна была доставить на орбиту спутник "Вейлай" для нужд Центрального телевидения Китая.

Отмечается, что отсоединение первого и второго ступеней прошло в штатном режиме, однако во время отсоединения третьего произошла авария, в результате которой ракета не смогла выйти на орбиту.

Ракета ZQ-1 была создана частной компанией LandSpace Technology Corporation и является первой китайской коммерческой ракетой-носителем. Ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту, до 500 км, небольших спутников. Один запуск ZQ-1 стоит 14 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария. Позже в РФ сообщили, что авария произошла в результате ошибки при составлении российской ракеты "Союз ФГ", допущенной специалистами ракетно-космического центра "Прогресс".

Во время старта ракеты "Союз" к Международной космической станции произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. В частности, во время запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" произошла внештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане по трассе полета.