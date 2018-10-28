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У Китаї невдало завершився перший запуск комерційної ракети-носія

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 22:52
Фото: китайська ракета (CCTV)
Фото: китайська ракета (CCTV)

Ракета повинна була доставити на орбіту супутник для телебачення Китаю

У Китаї перший запуск комерційної ракети ZQ-1 завершився невдачею. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайський телеканал CCTV.

Як повідомляється, ракета повинна була доставити на орбіту супутник "Вейлай" для потреб Центрального телебачення Китаю.

Зазначається, що від'єднання першого і другого ступенів пройшло в штатному режимі, проте під час від'єднання третього сталася аварія, в результаті якої ракета не змогла вийти на орбіту.

Ракета ZQ-1 була створена приватною компанією LandSpace Technology Corporation і є першою китайською комерційною ракетою-носієм. Ракета  призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту, до 500 км, невеликих супутників. Один запуск ZQ-1 коштує 14 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час запуску російської ракети "Союз" сталася аварія. Пізніше в РФ повідомили, що аварія сталася в результаті помилки при складанні російської ракети "Союз ФГ", допущеної фахівцями ракетно-космічного центру "Прогрес".

Під час старту ракети "Союз" до Міжнародно космічної станції сталося аварійне відключення двигунів другого ступеня. Зокрема, під час запуску пілотованого корабля "Союз МС-10" сталася позаштатна ситуація. Спрацювала система аварійного порятунку, корабель "Союз МС-10" здійснив посадку в Казахстані по трасі польоту.

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