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В Китае начинают восстанавливать внутренние авиаперевозки

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 11:51
В Китае начинают восстанавливать внутренние авиаперевозки
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Большинство рейсов осуществляют в северных и юго-западных районах Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов

Китай возобновил 40% авиарейсов внутри страны, после ослабления карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает издание CNN.

Большинство рейсов осуществляют в северных и юго-западных районах Китая, где сконцентрировано большинство трудовых мигрантов. Также рейсы направлены в промышленные районы, которые расположены в дельте реки Янцзы.

"Китай сообщил, что возобновил 40% своих рейсов... поскольку страна начинает ослаблять жесткие ограничения, призванные остановить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в континентальной части Китая было зафиксировано 63 новых подтвержденных случая заражения новой коронавирусною пневмонией COVID-19, 61 из которых был завезен из-за границы.

Ранее сообщалось, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса в середине марта.

РБК-Украина писало, что у Владимира Зеленского допустили ослабление карантина до 24 апреля. Если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят.

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